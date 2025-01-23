Ju-min ParkHyonhee Shin[ソウル ２３日 ロイター] - 韓国の高官犯罪捜査庁（高捜庁）は２３日、「非常戒厳」宣布を巡る内乱容疑で逮捕した尹錫悦大統領を送検し、内乱首謀や職権乱用などの罪で尹氏を起訴するよう求めた。 法律上、高捜庁には調査のみが可能で大統領を起訴する権限はない。尹氏は先週から捜査当局に拘束されている。高捜庁はこれまで、尹氏の勾留期限は１月２８日ごろに終了する予定とし