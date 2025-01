Samsungのモバイルエクスペリエンス責任者であるTM Roh氏が海外メディアのBloombergに対し、Googleと共同で拡張現実(AR)グラスの開発に取り組んでいることを明かしました。Samsung Set Enter AR Glasses Market With Google Partnership - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-22/samsung-set-to-enter-ar-glasses-market-in-race-with-meta-appleSamsung and Google are developing AR glasses together -