中居正広さんの芸能活動引退を伝える街頭モニター＝23日午後、東京都港区国民的アイドルグループ「SMAP」の元メンバーでタレントの中居正広さん（52）が23日、芸能活動を引退すると、ファンクラブ向けのサイトで発表した。中居さんを巡っては週刊誌で女性とのトラブルが報じられており、サイトで「本日をもって芸能活動を引退いたします」とコメントした。中居さんは「たくさんの方々にご迷惑をおかけし、損失を被らせてしまっ