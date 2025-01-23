富岡市観光協会は1月31日〜2月2日の期間、地域の食文化の発信と観光振興を目的に、市内の6店舗と連携して新感覚の「恵方巻クレープ」を限定販売する「恵方巻クレープ in 富岡」を開催する。富岡市内の6店舗が「恵方巻クレープ」を限定販売するイベントが開催●フランス発祥のクレープと日本の節分文化を融合同イベントは、フランス出身の富岡市観光協会職員であるダミアン・ロブション氏の企画により開催。世界遺産・富岡製糸