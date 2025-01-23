2部作連続公開されるKōki,主演映画『女神降臨 Before』『女神降臨 After』の第1弾場面写真とキャラクター写真が公開された。 参考：Kōki,主演映画『女神降臨』特報映像公開佐藤二朗がホラーショップ店長役で出演 本作は、2018年からLINEマンガで連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得し、2021年の女性編年間ランキング第1位となった、yaongyi（ヤオンイ）のWEBマンガ『女神降臨』を実写