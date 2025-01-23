Ana Mano[サンパウロ ２２日 ロイター] - ブラジルの牛肉業者は、トランプ米政権による新たな関税導入の可能性による業界への打撃はないとみている。米国内の牛肉在庫が少ないことや、輸出には既にかなりの関税がかかっていることが理由という。ブラジル牛肉輸出工業会（ＡＢＩＥＣ）のロベルト・ペロサ会長は２２日のインタビューで、年間６万５０００トンの割当量を超えたブラジルの牛肉輸出には米国への輸入時に既に２６．