ピン芸人のとにかく明るい安村が23日、東京・渋谷ストリーム 大階段で行われた『真冬のサマードーム by Orion』PR発表会に参加した。【写真】裸ポーズで30連発のむちゃぶりに困惑！とにかく明るい安村1年で最も寒い「大寒」にあたる23日から26日まで、渋谷のど真ん中で“沖縄の夏”を体感できるイベント。会場内にスノードームに見立てた透明な大型ドームを設置し、ドーム内は30度を超えるほか、床面には沖縄の白砂が敷き詰め