2025年1月22日、中国メディアの環球時報は、中国の研究機関による東京電力福島第一原子力発電所付近海域の水質分析調査が完了したと報じた。記事は、中国の専門家が昨年10月に福島県に赴き、同原発の汚染処理水排出口付近海域にて単独でサンプルを採集したと紹介。中国による初めてのサンプル採集で、中国国内の研究機関でサンプルの検査と分析を実施したところ、トリチウムやセシウム137、ストロンチウム90などの放射性物質濃度に