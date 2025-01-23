庄内地方では、冬の味覚「寒ダラ」の水揚げが最盛期を迎え、港が活気づいています。 【写真を見る】脂たっぷり！ 庄内の冬の味覚「寒ダラ」の水揚げが最盛期名物は身を余すことなく使った寒ダラ汁！（山形・鶴岡市） 鶴岡市の由良港。 船から次々と運び出されるのは、庄内の冬の味覚「寒ダラ」です。 寒ダラは１月の寒の入りから２月の節分までの時期にとれるマダラのことで、脂をたっぷり蓄えてまるまると太った寒ダラは身