花角知事は、米朝首脳会談の実績があるトランプ氏が大統領に就任したことを受け、拉致問題の解決に期待感を示しました。 第47代アメリカ大統領に就任したトランプ氏。1期目の2018年に米朝首脳会談を実現させ、金正恩総書記に拉致問題の解決の必要性を伝えました。花角知事は23日の定例会見で、トランプ政権誕生による拉致問題の進展に期待感を示しました。 ■花角英世知事 「改めて(日本政府は)米国と連携して北朝鮮の働き