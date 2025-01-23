22日、経団連と連合のトップが会談し、2025年の春闘が事実上スタートした。経団連と連合は、賃上げの勢いを定着させることで一致した。2024年の賃上げ率は大手と中小の格差が課題になっていて、専門家は賃上げ効果を高めるには、「手取り増加を軸に政策を集中すべき」と指摘する。2025年春闘「中小企業の賃上げ拡大」が焦点に経団連と連合のトップが会談し、2025年の春闘が事実上スタートした。賃上げの勢いが、中小企業にも広がる