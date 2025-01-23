23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比250円高の3万9860円と急伸。日経平均株価の前場現物終値3万9830.11円に対しては29.89円高。出来高は2万2015枚となっている。 TOPIX先物期近は2750ポイントと前日比12ポイント高、現物終値比3.18ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39860+25