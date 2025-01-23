アイドルグループ・アップアップガールズ（2）のメンバーで、俳優やグラビアとしても幅広く活躍する佐々木ほのかが、最新デジタル写真集『My Secret Angel』を30日にリリースする。【写真】美脚スラリ！佐々木ほのか、圧巻ビキニで魅せる唯一無二の透明感佐々木は2023年6月に水着グラビアを解禁し、以降、雑誌の表紙を飾るなどグラビア界で活躍。今回の写真集では、和洋折衷のレトロな建築とモダンなスタジオという対照的なロ