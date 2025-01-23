これまでにシリーズ累計8700本以上を売り上げた人気アクションRPG『ボーダーランズ』を実写映画化した『ボーダーランズ』が、2025年1月24日(金)からAmazon Prime Videoで配信開始されます。そんな映画『ボーダーランズ』を手がけたイーライ・ロス監督にインタビューする機会を得たので、本作の監督を引き受けた経緯や劇中に登場するキャラクター、本作の見どころなどについて尋ねてみました。映画『ボーダーランズ』オフィシャルサ