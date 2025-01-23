[上海／香港 ２３日 ロイター] - 中国証券監督管理委員会（証監会）の呉清主席は２３日、株式市場への長期資金流入を促す政府の計画により、国有保険会社から毎年少なくとも数千億元の新規資本が投入されるとの見方を示した。保険会社が長期株式投資を行うための試験制度を今年前半に導入する計画で、規模は少なくとも１０００億元（１３７億５０００万ドル）になると述べた。証監会は国有保険会社と民間保険会社の双方に対し、新