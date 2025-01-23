火災のあった福岡市中央区のマンションの一室＝23日午前11時21分23日午前6時20分ごろ、福岡市中央区浄水通のマンションで「白煙が出ている。火災報知機が鳴っている」と住民から119番があった。中央署によると、6階建てマンションの5階の一室から出火し、男女2人が搬送され、死亡が確認された。住人の高齢夫婦と連絡が取れておらず、身元の確認を進める。現場は福岡市地下鉄天神南駅から南西に約1.5キロの住宅地。約3時間後に