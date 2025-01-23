イギリス王室を離脱したヘンリー王子が、違法な手段で個人情報を取得されたとして地元紙の発行元を訴えていた訴訟をめぐり、22日、発行元がヘンリー王子側に謝罪し賠償金を支払うことで合意し、和解が成立しました。ヘンリー王子は、違法な手段で個人情報を取得されたとして、地元メディアの「サン」紙などの発行元に対して、損害賠償を求める訴訟を起こしていました。イギリスメディアによりますと、22日、発行元が私立探偵による