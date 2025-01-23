大相撲の東十両13枚目、若碇（19）＝本名斎藤成剛、京都府出身、伊勢ノ海部屋＝が初場所12日目の23日、休場した。11日目の獅司戦で敗れた際に左上腕付近を痛めていた。十両2場所目の今場所はここまで9勝2敗と好調だった。若碇の休場は2023年初場所の初土俵以来初めて。12日目の対戦相手、竜電は不戦勝。