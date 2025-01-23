ヴァンラーレ八戸は23日、MF坂本琉維(23)の移籍先がブリオベッカ浦安・市川に決まったことを発表した。坂本は堀越高から順天堂大を経て、2024年に八戸へ加入。同シーズン限りで契約満了となっていた。以下、クラブ発表プロフィール●MF坂本琉維(さかもと・るい)■生年月日2001年8月19日(23歳)■出身地千葉県■身長/体重173cm/69kg■経歴堀越高-順天堂大-八戸