レナサイエンスは上値指向継続。２２日取引終了後、米ノースウエスタン大学ＰｏｔｏｃｓｎａｋＬｏｎｇｅｖｉｔｙＩｎｓｔｉｔｕｔｅ（長寿研究所）の日本の研究室を、東北大学内のオープンイノベーション拠点である東北大学レナサイエンスオープンイノベーションラボ（ＴＲＥｘ）内に設立すると発表した。ヒトの生物学的年齢の測定や臓器の老化指標解析、老化バイオマーカー探索