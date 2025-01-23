【トランプ2.0始動 暴走どこまで】#3【連載第1回はこちら】「トランプ劇場」第2幕…軍事力で領土を脅し取る歴史の亡霊「帝国主義」がよみがえる前回2020年の大統領選での敗北を否定したドナルド・トランプがまき散らした陰謀論は、米国社会が飲み込んだ“毒薬”だ。副作用は米国の民主主義をむしばみ続けている。共和党候補だったトランプは当時、民主党のジョー・バイデンに敗北したが「民主党による大規模不正があった」とデ