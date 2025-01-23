ライオンズのアーロン・グレン守備コーディネーター＝18日、デトロイト（AP＝共同）米プロフットボールNFL、ジェッツの新監督にライオンズで守備コーディネーターを務めていたアーロン・グレン氏が就任すると22日、AP通信が報じた。今季5勝12敗と低迷したジェッツはシーズン途中にロバート・サラ監督を解任していた。