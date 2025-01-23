【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が２３日発表した２０２４年１０〜１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）は前期比０．１％増加した。２４年通年の成長率は２．０％で、前年（１．４％）よりは高いが、昨年１１月に韓銀が予想した２．２％を０．２ポイント下回った。四半期ベースの成長率は２３年１〜３月期から２４年１〜３月期まで５四半期連続でプラス成長を維持したが、同年４〜６月期にはマイナス０．２％