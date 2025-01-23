シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチやイヤホン、プロジェクターなどの新製品を発売した。 「Redmi Watch 5」 新たに発売する「Redmi Watch 5」は、Redmi Watch 史上最大のディスプレイを搭載している。前モデルからバッテリー機能が改善され、最大24日間のバッテリー持続時間を実現。また、心拍数モニタリング性能が5.2％向上、睡眠トラッキング性能が10％向上し、より正確なデータ