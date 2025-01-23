【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は、第１次政権で大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏の警護を打ち切った。ボルトン氏が２１日、自身のＳＮＳで明らかにした。トランプ氏による報復措置の一環とみられている。ボルトン氏はイラン革命防衛隊の暗殺対象になったとして、バイデン前政権下でシークレットサービス（大統領警護隊）が警護していた。ボルトン氏は補佐官時代に北朝鮮政策などを巡りトランプ氏と対立