メル・ギブソン監督、マーク・ウォールバーグ主演のノンストップ・スリル・ライド映画『フライト・リスク』より、日本版予告編とポスタービジュアルが届けられた。 上空10,000フィート、タイムリミットまで残り90分、搭乗者全員ワケあり？史上最悪のフライトへようこそ……。 監督を務めるのは、『リーサル・ウェポン』『マッドマックス』シリーズなどハリウッドの最前線で活躍する名