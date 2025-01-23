この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは関一也@SEKI KAZUYA(@kazuyaseki86)さんの投稿です。登山道やスキー場ではレベル別に案内する看板を見かけますよね。関さんはあるゲレンデの上級者用の看板を見つけ、さらには「次の方は利用禁止です」と書かれた中に「自称上級者」を発見し思わず笑ってしまったそう。「自称」が意味することとは？ 「自称は危険」レベル別のコースは実力に合