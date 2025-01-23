ドジャースは２２日（日本時間２３日）、ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐々木朗希投手（２３）とマイナー契約で合意したことを、正式に発表し、本拠地のドジャースタジアム内で入団会見が行われた。朗希は２３歳でのメジャー挑戦。「２５歳ルール」によってマイナー契約しか結ぶことが出来ず（メジャー出場は可能）、ロッテへの譲渡金も限られる中で海を渡る決断を下した。昨オフ、２５歳だった