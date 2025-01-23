【S.H.Figuarts ブロリー-40周年記念再販Edition-】 1月24日16時 予約開始 11月 発送予定 価格：9,900円 【S.H.Figuarts クウラ 最終形態 -40周年記念再販Edition-】 2月受注開始予定 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ブロリー-40周年記念再販Edition-」を11月に