ドジャースは２２日（日本時間２３日）、ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐々木朗希投手（２３）とマイナー契約で合意したことを、正式に発表し、本拠地のドジャースタジアム内で入団会見が行われた。朗希は冒頭で紙を見ながら日本語でスピーチ。「ロサンゼルスの街全体が大変なときに、このようにたくさんの皆様にお集まり頂きありがとうございます」とロサンゼルス近郊で起こっている大規模山火