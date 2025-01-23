イーロン・マスク氏＝20日、ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】実業家イーロン・マスク氏は22日までに、ソフトバンクグループ（SBG）や米新興企業のオープンAIなどが発表した5千億ドル（約78兆円）に上る生成人工知能（AI）への巨額投資に疑問を投げかけた。自身のX（旧ツイッター）に「彼らは実際にお金を持っていない」などと投稿した。SBGの孫正義会長兼社長やオープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（