漫画やアニメなどの普及・振興を図る自民党の「コンテンツ産業振興議員連盟」の会長に、林官房長官が就任することが分かった。現職の官房長官が議連会長に就任するのは珍しい。昨秋の衆院選で落選した甘利明・元幹事長が会長を務めており、２８日の総会で林氏に交代する。林氏は昨秋の党総裁選で、漫画やアニメなどを日本の強みと主張し、政府によるコンテンツ産業の支援強化を訴えていた。議連では、生成ＡＩ（人工知能）によ