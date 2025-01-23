ブレントフォードは22日、デンマーク代表MFミッケル・ダムスゴーア(24)との契約を2030年6月30日まで延長したことを発表した。なお、今回の契約には1年の延長オプションも付帯している。ユーロ2020での印象的な活躍によって注目を集めたダムスゴーアは、2022年夏にサンプドリアからブレントフォードへ加入。在籍2年半では公式戦81に出場。セントラルMF、左のウイングバックやウイングを主戦場に、優れた戦術眼と攻撃センスを発揮し