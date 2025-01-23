メガハウスは、『逃げ上手の若君』より「るかっぷ 逃げ上手の若君 北条時行＆諏訪頼重セット【限定座布団付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年7月発送予定。2025年7月発送予定「るかっぷ 逃げ上手の若君 北条時行＆諏訪頼重セット【限定座布団付き】」(10,010円)見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に、『逃げ上手の若君