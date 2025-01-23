【ソウル聯合ニュース】韓国半導体大手のＳＫハイニックスが２３日発表した２０２４年１２月期の連結決算（速報値）によると、本業のもうけを示す営業利益は２３兆４６７３億ウォン（約２兆５５３０億円）で、前年同期（７兆７３０３億ウォンの営業損失）から黒字転換した。売上高は６６兆１９３０億ウォンで１０２％増加した。純利益は１９兆７９６９ウォンで黒字転換した。売上高、営業益、純利益がいずれも過去最高を記録した。