Divya ChowdhuryLisa Pauline Mattackal[ダボス（スイス） ２２日 ロイター] - 昨年１１月の米大統領選で勝利したドナルド・トランプ大統領の復帰を受け、世界の企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）のうち５６％が２０２５年に企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）を積極的に推進する見通しだと答えたことが、米経営戦略コンサルティング会社ＥＹパルテノンの調査で分かった。２年弱ぶりの高水準となり、昨年９月調査の３７％から大きく上