Google TV搭載フルHDプロジェクター「L1」 小米技術日本(シャオミ・ジャパン)は、Google TV搭載「Xiaomi スマートプロジェクター L1」を1月23日より発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は29,980円前後。2月5日までは早割価格26,980円で販売する。 外寸118×142×176mmのコンパクトサイズながら、最大120型の大画面が投影できるフルHD解像度の液晶プロジェクター。Google TVも