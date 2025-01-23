通関ベース貿易収支（12月）08:50 結果1309.0億円 予想-522.0億円前回-1103.0億円（-1176.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果-330.0億円 予想-6848.0億円前回-3842.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)