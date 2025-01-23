大画面や長持ち電池を搭載したスマートウォッチ「Redmi Watch 5」が日本で発売！小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は23日、価格を抑えたコストパフォーマンス（コスパ）の高い製品として同社が展開している「Redmi」ブランドの新商品として見やすい2インチ大画面や24日間長持ちバッテリーを搭載したスマートウォッチ「Redmi Watch 5（型番：M2462W1）」（Xiaomi Communications製）を日本にて発売すると発表しています。発