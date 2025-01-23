マンチェスター・ユナイテッドで300試合以上に出場したレジェンドのリオ・ファーディナンド氏が自身のYouTubeチャンネル『Rio Ferdinand Presents』で不調のマンUに所属する3人の選手を激しく非難した。『THE Sun』が伝えている。マンUは週末に行われたブライトン戦で今季リーグ戦10敗目を喫した。これにはたまらずクラブを率いるルベン・アモリム監督も「クラブ史上最悪」と自身のチームを評している。ファーディナンド氏はその中