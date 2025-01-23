◇欧州CL1次リーグ第7節フェイエノールト 3-0 Bミュンヘン（2025年1月22日オランダ・ロッテルダム）フェイエノールト（オランダ）の日本代表FW上田綺世（26）が3カ月ぶりとなる復帰ゴールを決めた。ホームで行われたバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）戦で後半38分から出場。2-0とリードして迎えた同44分、自陣からのカウンターの場面で、MFミランボのスルーパスをペナルティーエリア手前で受けると、Bミュンヘンのフラ