JR九州によると、23日午前6時21分ごろ、日豊線日向新富〜佐土原間で上り普通列車（南宮崎 5時57分発 延岡行き）が走行中、異常な音を感知した。この影響で同8時10分現在、同線や宮崎空港線、日南線で遅れが出ている。