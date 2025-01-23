23日朝、X（旧ツイッター）でワード「牛おばぁ」が急上昇し、トレンド入りした。「牛おばぁ」は、沖縄在住のインフルエンサーで、この日朝、TBSの情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）の月1回最終木曜日の企画「出張安住がいく」に生出演。安住紳一郎アナウンサーと共演した。安住アナはこの日、沖縄に出張。RBC琉球放送を訪問し、牛おばぁ、沖野綾亜アナウンサーの番組に“乱入”。金髪にピンクの衣装、印象的なメ