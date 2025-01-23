ロッテからポスティングシステムを使いドジャースとマイナー契約を結んだ佐々木朗希投手（23）が22日（日本時間23日）、ドジャースタジアムで入団会見を行った。昨年11月17日のロッテのファン感謝イベント以来となった佐々木。「今回の交渉では日本人が在籍しているかどうかは決断の上で重要視していませんでした」とし、その上で「ただ大谷選手も山本選手も素晴らしい選手。それ以外にも素晴らし選手がたくさんいるので、一緒