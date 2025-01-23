【欧州CLリーグフェーズ第7節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 3-0(前半2-0)バイエルン<得点者>[フ]サンティアゴ・ヒメネス2(21分、45分+9)、上田綺世(89分)<警告>[フ]ダヴィド ハンツコ(19分)[バ]レロイ・サネ(87分)、レオン・ゴレツカ(89分)、トーマス・ミュラー(89分)、スベン・ウルライヒ(90分)観衆:43,106人└フェイエノールト上田綺世、バイエルン撃破の復活ゴール!! CL初弾から長期離脱乗り