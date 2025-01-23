・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８５４５．１３（－３．１６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１２５４．２７（＋２１２．２７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８３７．４０（＋６６．４５） ・ロシア・ＲＴＳ ９５２．８２（＋２７．６６） 出所：MINKABU PRESS