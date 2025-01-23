民放初の乳幼児向けテレビ番組『シナぷしゅ』（テレビ東京系／毎週月〜金曜7時30分）の劇場版第2弾『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、今春公開されることが決定。特報、ティザーポスター、前作に続きにゅう役を務める玉木宏のコメント映像が解禁されたほか、玉木とぷしゅぷしゅ役の花谷聡亮、清水貴栄監督、統括プロデューサーの飯田佳奈子のコメントが到着した。【動画】『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅ