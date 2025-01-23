本拠地で入団会見、山火事被災者も思いやる佐々木朗希投手が22日（日本時間23日）、米大リーグのドジャースと正式契約し、本拠地のドジャースタジアムで入団会見を行った。背番号11のユニホームをまとった佐々木は、球団選びにあたって、大谷翔平投手や山本由伸投手の存在よりも重要視したことを明かした。球団はこの日、正式に契約を発表。佐々木は細かいストライプの入った紺色のスーツと、鮮やかなスカイブルーのネクタイで