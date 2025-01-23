本拠地で入団会見、山火事被災者も思いやる佐々木朗希投手が22日（日本時間23日）、米大リーグのドジャースと正式契約し、本拠地のドジャースタジアムで入団会見を行った。背番号11のユニホームをまとった佐々木は、チームメートとなる大谷翔平投手や山本由伸投手とのやり取りを明かした。球団はこの日、正式に契約を発表。佐々木は細かいストライプの入った紺色のスーツと、鮮やかなスカイブルーのネクタイで、デーブ・ロバー