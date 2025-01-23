4月に開幕を控える「大阪・関西万博」。急ピッチで工事が進む会場に潜入取材し、完成間近のパビリオンを一足早く体感しました。また、万博の”旗振り役”の一人でもある大阪府の吉村知事へ単独インタビュー。「販売が低調なチケット」「関心の低さ」「問われる万博の意義」など抱える課題について聞きました。 目標入場者を大きく上回る成果をおさめた、あの愛知万博から20年。開幕まで3カ月を切った「大阪・関西万博」の現